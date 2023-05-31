Сборная США проведёт пять товарищеских матчей перед ЧМ-2023

Федерация баскетбола США объявила, что первым товарищеским матчем сборной в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023 станет игра с Пуэрто-Рико. Она состоится 7 августа на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе по завершении семидневного сбора американской команды в Университете Невады.
Затем подопечные Стива Керра проведут два товарищеских матча в Малаге: 12 июня со Словенией и 13 июня с Испанией. Позже сборная США отправится в Абу-Даби, где сыграет с Грецией 18 июня и с Германией 20 июня, при этом 19 июня её соперники также проведут встречу между собой.
Позже американская команда вылетит в Манилу, где ей предстоит сыграть на групповом этапе чемпионата мира с Новой Зеландией, Грецией и Иорданией. ЧМ пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах.
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