Тейтум рассказал о проблеме «Бостона» с бросками в седьмом матче с «Майами»
Поделиться
Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал проблему с точностью бросков его команды в седьмом матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (84:103, счёт в серии 3-4).
«Я думаю, что то, что мы плохо бросали, сказывалось на нас на протяжении всей игры. И эта проблема росла просто как снежный ком», — сказал Тейтум на пресс-конференции после матча.
«Бостон» в седьмом матче реализовал 32 из 82 бросков с игры (39,0%), из них всего 9 из 42 трёхочковых (21,4%). Точность бросков «Майами» составила 48,8% с игры и 50,0% трёхочковых.
В прошлом году «Бостон» выходил в финал НБА, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз». В нынешнем сезоне» «Майами» встретится в решающей серии с «Денвер Наггетс».
Комментарии
- 31 мая 2023
-
04:29
-
03:32
-
01:42
-
00:09
- 30 мая 2023
-
23:20
-
22:34
-
21:54
-
21:10
-
20:28
-
19:59
-
19:31
-
18:45
-
18:08
-
17:31
-
16:56
-
16:51
-
16:23
-
15:47
-
15:36
-
14:48
-
14:00
-
13:44
-
13:08
-
13:03
-
12:31
-
12:08
-
11:34
-
10:59
-
10:35
-
10:25
-
10:02
-
09:49
-
09:29
-
09:00
-
07:55
Партнерский контент