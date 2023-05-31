Тейтум рассказал о проблеме «Бостона» с бросками в седьмом матче с «Майами»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал проблему с точностью бросков его команды в седьмом матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (84:103, счёт в серии 3-4).

«Я думаю, что то, что мы плохо бросали, сказывалось на нас на протяжении всей игры. И эта проблема росла просто как снежный ком», — сказал Тейтум на пресс-конференции после матча.

«Бостон» в седьмом матче реализовал 32 из 82 бросков с игры (39,0%), из них всего 9 из 42 трёхочковых (21,4%). Точность бросков «Майами» составила 48,8% с игры и 50,0% трёхочковых.

В прошлом году «Бостон» выходил в финал НБА, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз». В нынешнем сезоне» «Майами» встретится в решающей серии с «Денвер Наггетс».