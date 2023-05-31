Хаслем: уверен, что говноаналитики думали, что мы и «Милуоки» не пройдём в первом раунде
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Ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем прокомментировал мнение аналитиков ESPN о том, что у команды из Флориды 3% шанс победить в финальной серии против «Денвер Наггетс».
«Кто-кто это сказал? Я уверен, что говноаналитики, говноеды, или как они себя там называют, думали, что мы не сможем и «Милуоки» пройти в первом раунде.
Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Я думаю эти же говноаналитики думали, что я не смогу тут сидеть с вами, будучи обладателем трёх чемпионств, а также будучи лидером «Хит» по подборам в истории», — сказал Хаслем на шоу Dan Le Batard Show with Stugotz.
«Майами» вышли в финал, предварительно заняв восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона. Первый матч финальной серии НБА пройдёт 2 июня в 03:30 по мск.
Споэльстра — о командой «химии» «Хит»:
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