Леброн Джеймс: мы увидим, что произойдёт, когда я перестану существовать

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в пост в своих социальных сетях со строчками из песни легендарного хип-хоп исполнителя Jay-Z. Сообщение может намекать на завершение карьеры Джеймса.

«Я должен быть номером один в любых списках. Мы увидим, что произойдёт, когда я перестану существовать», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

На пресс-конференции после поражения в серии финала Западной конференции против «Денвер Наггетс» 38-летний форвард заявил, что ему предстоит подумать о своём будущем грядущим летом: «Увидим, увидим, что произойдёт. Я не знаю, у меня есть много вещей о которых стоит подумать. Для меня, моих отношений с игрой в баскетбол — надо много о чём подумать».