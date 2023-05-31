Леброн Джеймс: мы увидим, что произойдёт, когда я перестану существовать
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в пост в своих социальных сетях со строчками из песни легендарного хип-хоп исполнителя Jay-Z. Сообщение может намекать на завершение карьеры Джеймса.
«Я должен быть номером один в любых списках. Мы увидим, что произойдёт, когда я перестану существовать», — написал Джеймс в своих социальных сетях.
На пресс-конференции после поражения в серии финала Западной конференции против «Денвер Наггетс» 38-летний форвард заявил, что ему предстоит подумать о своём будущем грядущим летом: «Увидим, увидим, что произойдёт. Я не знаю, у меня есть много вещей о которых стоит подумать. Для меня, моих отношений с игрой в баскетбол — надо много о чём подумать».
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