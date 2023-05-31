Источник: Джеймс Томпсон перейдёт в «Самару»
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Бывший центровой «Енисея» Джеймс Томпсон заключит контракт с «Самарой», сообщает телеграм-канал «Перехват».
Центровой доволен совместной работой с главным тренером Драженом Анзуловичем и готов последовать вместе с ним из Красноярска в Самару.
Томпсон переехал в Россию в декабре 2021 года, заключив с «Енисеем» контракт до окончания сезона. Летом 2022 года красноярцы смогли сохранить игрока, который в завершившемся сезоне в среднем набирал 10,5 очка и 7,4 подбора за 27 минут на паркете.
Ранее «Самара» договорилась с двумя другими легионерами, которые выступали в России: это Раде Загорац из «Автодора» и Джастин Роберсон из «Пармы».
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