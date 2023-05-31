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Аналитики оценили вероятность победы «Майами» в финале НБА в 11%

Аналитики оценили вероятность победы «Майами» в финале НБА в 11%
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Аналитики ESPN определили вероятность победы команд «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в финале Национальной баскетбольной лиги. По их мнению, победу в чемпионате с наибольшей вероятностью одержат «Наггетс» — 89%, «Майами», соответственно, имеет лишь 11%.

Напомним, «Наггетс» победили «Лейкерс» со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона.

В ночь на 30 мая в седьмой игре финала Восточной конференции «Майами» выиграл со счётом 103:84 у «Бостон Селтикс» и вышел в финал НБА. По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер. Ему вручили награду MVP после матча.

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