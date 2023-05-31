Батлер ещё до начала плей-офф пообещал теннисистке Кори Гауфф билеты на финал НБА

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер ещё до начала плей-офф сказал молодой американской теннистске Кори Гауфф, что сможет достать для неё и её семьи билеты на финал НБА.
«Когда мы выйдем в финал, дай мне знать, если твоя семья захочет билеты», — сказал тогда Батлер.
В ночь на 30 мая в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.
Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также сделал шесть ассистов.
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