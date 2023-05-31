Пол Джордж: Йокич сильно отличается от остальных, его не с кем сравнить

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался об особенностях игры лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича.
«Его игра сильно отличается от остальных. Он один из тех парней, которого не с кем сравнить. Думаю, именно поэтому нам так трудно понять и осознать, насколько он великий талант. Мы знаем, что он особенный, но нам просто не с кем его сравнить… Это настолько фундаментальная игра, что её трудно объяснить.
Он реагирует и отвечает на всё. Чувство тайминга выводит всё это на элитный уровень. Если ты пытаешься с ним толкаться, то вскоре поймёшь, что совершил ошибку и ты не должен был этого делать. Все задаются вопросом: «Почему я не могу защитить этого парня?» Мы так и не поняли, как против него защищаться», — приводит слова Джорджа Fadeaway World.
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