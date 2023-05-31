Стивен Эй Смит: «Бостон» должен продлить контракт с Брауном

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит считает, что «Бостон Селтикс» должен продлить контракт с защитником Джейленом Брауном. Смит также выразил мнение, что «кельтам» необходимо приобрести разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.
«Они должны продлить контракт с ним. Либо вы можете набрать на эти деньги большое количество новых игроков, что я не считаю необходимостью, либо вы можете получить снайпера суперзвездного калибра, такого как Дэмьен Лиллард», — сказал Эй Смит.
В финале Восточной конференции «Бостон» проиграл в серии «Майами Хит» со счётом 3-4. Напомним, «Бостон» уступал по ходу серии со счётом 0-3, однако сумел выиграть три встречи подряд и перевести серию в седьмой матч. Команда Джо Маззулы могла стать первой в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которой удалось бы победить в серии, отыгравшись с 0-3.
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