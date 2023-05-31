Стивен Эй Смит — о Маззулле: мы должны похвалить его за то, что он сумел вернуться с 0-3

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит высказался по поводу главного тренера «Бостон Селтикс» Джо Маззуллы.

«Они проигрывали 0-3, и это было непростительно… Если мы собираемся критиковать его, когда он проигрывает 0-3, то мы должны и похвалить его за то, что он сумел вернуться с 0-3», — сказал Эй Смит.

Напомним, «Бостон» уступал по ходу серии со счётом 0-3, однако сумел выиграть три встречи подряд и перевести серию в седьмой матч. Команда Джо Маззуллы могла стать первой в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которой удалось бы победить в серии, отыгравшись с 0-3.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».