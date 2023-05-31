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Кендрик Перкинс поделился прогнозом на финал НБА

Кендрик Перкинс поделился прогнозом на финал НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Денвер Наггетс» сможет победить «Майами Хит».

«Я считаю, что «Денвер» победит «Майами Хит»… Йокич — лучший игрок в лиге, я скажу это прямо сейчас», — сказал Перкинс.

«Майами Хит». История успеха:
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Вот такая она, культура «Хит». Заход «Майами» — ещё не чемпионский, но уже исторический

Напомним, «Наггетс» победили «Лейкерс» со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона.

В ночь на 30 мая в седьмой игре финала Восточной конференции «Майами» выиграл со счётом 103:84 у «Бостон Селтикс» и вышел в финал НБА. По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер. Ему вручили награду MVP после матча.

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