Кендрик Перкинс поделился прогнозом на финал НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Денвер Наггетс» сможет победить «Майами Хит».

«Я считаю, что «Денвер» победит «Майами Хит»… Йокич — лучший игрок в лиге, я скажу это прямо сейчас», — сказал Перкинс.

Напомним, «Наггетс» победили «Лейкерс» со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона.

В ночь на 30 мая в седьмой игре финала Восточной конференции «Майами» выиграл со счётом 103:84 у «Бостон Селтикс» и вышел в финал НБА. По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер. Ему вручили награду MVP после матча.