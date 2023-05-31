«Пари НН» подписал контракт с американским разыгрывающим Гленном Коузи

БК «Пари НН» сообщил о том, что команда подписала контракт с американским разыгрывающим Гленном Коузи.

Свой первый профессиональный сезон-2014/2015 Гленн провёл во второй лиге французского чемпионата в клубе «АЛМ Эвре», после чего побывал во многих клубах мира:

2015/2016 — хорватский «Задар» и турецкий «Стамбул»;

2016/2017 — «Дертона» из второго чемпионата Италии;

2017/2018 — польский «Кукер Торунь»;

2018/2019 — южнокорейский «Сеул Тандерс», чешский «Нимбурк», латвийский ВЭФ;

2019/2020 — словенский «КРКА Ново Место»;

2020/2021 — датский «Баккен Беарз» и греческий «Лаврио»;

2021/2022 — турецкий «Яловаспор» и греческий «Перистери»;

2022/2023 — польская «Зелёна-Гура» и латвийский ВЭФ.

За девять лет Коузи стал обладателем Кубка Польши (2018), победителем чемпионата Латвии (2019), обладателем Кубка Латвии (2023) и практически в каждом сезоне выводил свою команду в плей-офф того или иного чемпионата.

В предыдущем году, выступая за рижский ВЭФ, американец успел провести несколько игр в Лиге чемпионов. В Латвийско-эстонской баскетбольной лиге он продемонстрировал статистику в 11,5 очка, четыре подбора, 4,5 передачи.