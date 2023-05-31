Инсайдер: «Портленд» продолжит выстраивать игру вокруг Лилларда

Команда НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» продолжит выстраивать игру вокруг звёздного американского разыгрывающего Дэмьена Лилларда, сообщает инсайдер Hoopshype Майкл Скотто.

«Лиллард стал причиной небольшой шумихи, когда появился на игре «Бруклин Нетс» в Нью-Йорке во время плей-офф, чтобы посмотреть на своего товарища Микала Бриджеса. Несмотря на сказанное, мне сообщили, что «Портленд» по-прежнему планирует выстраивать игру вокруг Лилларда.

Если Дэмьен сменит курс и сообщит, что его пора отпустить, его отправят туда, куда он пожелает. Но я слышал, что это не то, о чём сейчас думает команда», – написал Скотто в персональной колонке.

Лиллард выступает за «Портленд» с начала карьеры в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что лоялен городу и клубу и не хочет переходить.