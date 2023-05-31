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Джей Джей Редик объяснил, почему «Бостон» не смог победить в серии с «Майами»

Джей Джей Редик объяснил, почему «Бостон» не смог победить в серии с «Майами»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телевизионный эксперт, американец Джей Джей Редик высказался о седьмом матче финальной серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» (84:103).

«Бостон Селтикс» продемонстрировал волю, лидерство и конкурентоспособность. По правде сказать, как поклонник баскетбола и поклонник «Селтикс» я не был удивлён результату. И я практически уверен, что это логичное завершение сезона.

У «Бостона» были проблемы с набором очков. Тейтум рано травмировался. Им не хватило «трёшек», они бросали много неподготовленных трёхочковых. С другой стороны, защита… попадал Гэйб Винсент, попадал Кайл Лоури и попадал Дункан Робинсон. Это было несложно», – сказал Редик в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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