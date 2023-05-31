Источник: Леброн получил предложение о трёхлетнем контракте на сумму до $ 800 млн

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс получил предложение о трёхлетнем контракте от китайского клуба «Гуандун Саузерн Тайгерс», сообщает в социальных сетях канал Ballsack Sports.
По информации ресурса, сумма предложения может достигать $ 800 млн, однако никаких официальных подтверждений от медиа не было. Вполне возможно, что пост носит сатирический характер.
Напомним, в нынешнем сезоне НБА Джеймс вместе со своей командой дошёл до финала Западной конференции, где в четырёх матчах уступил «Денвер Наггетс». На пути к финалу «озёрники» обыграли «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз».
На пресс-конференции после проигрыша в серии с «Денвером» 38-летний форвард заявил, что задумывается о завершении карьеры. Его текущий контракт с «Лейкерс» действует до 2024 года.
Что скауты НБА говорили о Леброне 20 лет назад:
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