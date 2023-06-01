Американский игрок «Локомотива» Хортон: в России всё здорово, кроме холодов

Центровой баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» американец Крис Хортон рассказал о своей адаптации к новой команде, а также высказался о том, что ему не нравится в России.

«В спортивном плане [встроиться в команду] было совсем не сложно. Я старался чётко следовать установкам, и это получалось. И в игровом, и в психологическом плане проблем не ощущал.

Оправдала ли Россия ожидания? Здесь хорошо, но холодно. Кроме этого, вопросов нет – всё здорово. Что касается еды, то бесплатно никому рекламу делать не буду, но пару мест я действительно для себя определил как топовые. Нередко у них заказывал доставку», – приводит слова Хортона пресс-служба «Локомотива».

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ краснодарский клуб вышел в финал, где уступил казанскому УНИКСу. В полуфинале «Локомотив-Кубань» победил ЦСКА.