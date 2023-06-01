Эксперт: если Йокич станет чемпионом, то он будет лучше Новицки и опередит Дюранта

Известный обозреватель, эксперт Fox Sports Крис Бруссард выразил мнение, что в случае, если звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич станет чемпионом НБА, то он превзойдёт достижения 14-кратного участника Матча звёзд, чемпиона НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирка Новицки.

Эксперт также считает, что сербскому баскетболисту удастся опередить звёздного лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта по величию.

«Если Никола всё-таки станет чемпионом, то он будет лучше Дирка. И как только Йокич завершит профессиональную карьеру, то он определённо опередит и Кевина Дюранта», — заявил Бруссард в эфире программы First Things First.

2 июня «Денвер Наггетс» проведёт первый матч серии финала плей-офф НБА с «Майами Хит».