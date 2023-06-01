Монти Уильямс стал главным тренером «Детройт Пистонс»
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Монти Уильямс займёт должность главного тренера «Детройт Пистонс». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Отмечается, что соглашение 51-летнего специалиста будет рассчитано на шесть лет на общую сумму в размере $ 72 млн. В ближайшие дни «Детройт» официально объявит о назначении Уильямса.
Монти был уволен из «Финикс Санз», в котором проработал с 2019 года. Увольнение последовало после поражения в серии второго раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» со счётом 2-4. Уильямс доходил с «Санз» до финала НБА в 2021 году.
«Детройт» находится на стадии перестройки. Минувший регулярный сезон «Пистонс» закончили на последнем месте в Восточной конференции, добыв лишь 17 побед. На ближайшем драфте у франшизы будет пятый выбор.
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