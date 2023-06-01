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The Athletic: есть 10% шанс, что Леброн не вернётся в «Лейкерс» на следующий сезон

The Athletic: есть 10% шанс, что Леброн не вернётся в «Лейкерс» на следующий сезон
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Колумнист The Athletic Джован Буха заявил, что все люди вокруг и внутри организации «Лос-Анджелес Лейкерс» уверены, что звёздный форвард Леброн Джеймс вернётся в команду на следующий сезон. Журналист даёт 10% шанс, что Леброн не будет играть за «озёрников» в следующем сезоне по причине завершения карьеры или перехода в другую команду.

Слухи об уходе Джеймса из баскетбола появились сразу после того, как 38-летний баскетболист выступил на пресс-конференции после проигранной серии с «Денвер Наггетс» со словами о том, что ему предстоит многое обдумать насчёт своего будущего в баскетболе.

Также на днях четырёхкратный чемпион НБА выложил в своих социальных сетях пост со строчками легендарного хип-хоп исполнителя Jay-Z: «Я должен быть номером один в любых списках. Мы увидим, что произойдёт, когда я перестану существовать».

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