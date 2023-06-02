Дэмьен Лиллард поддержал идею Джеффа ван Ганди об изменениях в правилах НБА

Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поддержал идею бывшего тренера НБА, ныне комментатора Джеффа ван Ганди по поводу изменениях в правилах НБА с целью снижения эфирного времени матчей.
«Полностью с ним согласен по поводу больших перерывов. Мне и самому это не нравится», — написал Лиллард в социальных сетях.
В минувшем регулярном сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,3, трёхочковых — 37,1.
Защитник выступает за «Портленд» с начала карьеры в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что лоялен городу и клубу и не хочет переходить.
Ранее стало известно, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» продолжит выстраивать игру вокруг Дэмьена Лилларда.
- 2 июня 2023
-
01:23
-
00:39
-
00:27
- 1 июня 2023
-
23:50
-
23:07
-
22:42
-
21:57
-
21:45
-
21:04
-
20:11
-
20:00
-
18:47
-
17:56
-
17:41
-
16:17
-
16:08
-
16:05
-
15:31
-
15:15
-
15:13
-
14:57
-
14:45
-
14:08
-
13:27
-
13:09
-
12:59
-
12:20
-
11:40
-
11:29
-
11:18
-
10:53
-
10:23
-
09:44
-
09:21
-
09:20