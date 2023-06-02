Дэмьен Лиллард поддержал идею Джеффа ван Ганди об изменениях в правилах НБА

Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поддержал идею бывшего тренера НБА, ныне комментатора Джеффа ван Ганди по поводу изменениях в правилах НБА с целью снижения эфирного времени матчей.

«Полностью с ним согласен по поводу больших перерывов. Мне и самому это не нравится», — написал Лиллард в социальных сетях.

Непосредственно идея ван Ганди Джефф ван Ганди предложил изменения в правилах НБА

В минувшем регулярном сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,3, трёхочковых — 37,1.

Защитник выступает за «Портленд» с начала карьеры в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что лоялен городу и клубу и не хочет переходить.

Ранее стало известно, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» продолжит выстраивать игру вокруг Дэмьена Лилларда.