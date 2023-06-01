Эрик Споэльстра — о Маррее и Йокиче: они оба очень хорошо дополняют друг друга
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Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра высказал своё мнение о паре лидеров «Денвер Наггетс» разыгрывающем Джамале Маррее и сербском центровом Николе Йокиче.
«Они оба динамичны. Они оба могут делать вещи сами по себе, но в том числе они ещё и отлично дополняют друг друга. Трудно найти в лиге такую ситуацию, где два лучших игрока команда абсолютно дополняют друг друга. Они оба набирали по 50 очков в играх плей-офф, но оба в любую ночь могут быть распасовщиками. Я не думаю, что кому-то из них важно, сколько очков они наберут.
Главное — найти наиболее эффективный бросок во время владения. Они играют в правильный баскетбол. Нужно каким-то образом вывести их из ритма. Другого выхода нет», — ответил Споэльстра на пресс-конференции.
Никола Йокич — о Джамале Маррее
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