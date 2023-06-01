Майк Мэлоун — о Николе Йокиче: он не пытается быть тем, кем не является

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун порассуждал о том, что сербский центровой Никола Йокич не является типичной звездой НБА, поскольку не любит лишний раз появляться на публике.

«Я тут работаю уже восемь лет. Думаю, что болельщики и в Денвере, и в Сербии ценят и уважают Николу именно за это. Он не пытается быть тем, кем не является. Он не пытается создать какое-то повествование, помимо того, что он игрок «Наггетс» и он сделает всё возможное, чтобы помочь команде победить.

Я часто провожу следующее сравнение. Я никогда не тренировал Тима Данкана, но слыша рассказы о нём, могу сделать вывод, что он был самоотверженной суперзвездой. Я смотрю на Йокича в том же ключе. Он абсолютно бескорыстен, он не хочет, чтобы все люди на него смотрели и думали, какой он великий игрок. Он вообще смущается такому вниманию. Он просто хочет быть одним из парней в раздевалке, веселиться, усердно работать и побеждать.