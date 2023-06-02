Кайл Лоури и Никола Йокич — лидеры в плей-офф по блок-шотам среди оставшихся игроков

Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури и звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич являются лидерами в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА по суммарному количеству оформленных блок-шотов среди оставшихся игроков.

Как сообщает портал Statmuse, на счету Лоури на данный момент 13 заблокированных бросков, столько уже и у Йокича. Второе место делят игроки «Майами» Джимми Батлер и Бэм Адебайо — по 11 блок-шотов соответственно.

Напомним, сегодня, 2 мая в 3:30 по мск, состоится первый матч финальной серии между «Майами Хит» и «Денвером Наггетс». Первые две игры пройдут в столице Колорадо.