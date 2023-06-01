Самсон Руженцев рассказал об адаптации к европейскому баскетболу

Молодой форвард ЦСКА Самсон Руженцев сравнил адаптацию в московском клубе с временами в сербской «Меге».

«Все сложности и в «Меге», и в ЦСКА были связаны с баскетболом. Просто я переехал из Америки, где играют в совсем другой стиль. Думаю, что в «Меге» адаптироваться было сложнее, поскольку это было моё первое знакомство с европейским баскетболом. В Москву приехал, отыграв полный сезон во взрослом баскетболе. Конечно, ЦСКА — другой уровень.

Самое большое различие: там практически всё, чему научился, было от тренера. Он реально дал мне многое за год. Но когда приехал в Москву, то учился абсолютно от всех, кто находился в зале во время тренировочного процесса. У всех есть опыт, и я просто впитывал это как губка», — рассказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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