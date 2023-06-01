Самсон Руженцев рассказал о роли отца в своём становлении как спортсмена

Молодой форвард ЦСКА Самсон Руженцев поделился тем, какое влияние оказал его отец на баскетбольную карьеру.
«Можно ли меня считать продуктом американской системы? Наверное, да. Я уехал очень рано, когда мне было всего 15 лет. Конечно, я успел поиграть до этого в чемпионате России, но я даже в детско-юношеской баскетбольной лиге не играл. Тренировался как раз в ДЮБЛе ЦСКА. Но до подписания так и не дошло. Хотя, вообще, я продукт своего отца. Он мне всё дал до того, как я уехал. Там уже прибавлял, развивался.
Продолжает ли сейчас мне папа давать советы? Сейчас уже не так много. Наверное, с тех пор, как я перешёл в «Мегу», он уже не настолько вовлечён в процесс. Мы общаемся, обсуждаем игры, но всё это на другом уровне происходит», — рассказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Полное интервью читайте по ссылке ниже.
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