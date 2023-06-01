Самсон Руженцев: тренеру плевать на победу в данк-контесте

Молодой форвард ЦСКА Самсон Руженцев ответил на вопрос, дал ли ему толчок Матч звёзд лиги ВТБ.

«Нет. Уверен, что Матч звёзд никак не влияет на это. Тем более тренеру точно плевать на победу в данк-контесте. Он и так знает, что я сверху умею забивать. Ему это без разницы. Это был приятный бонус. Да, стали, наверное, больше узнавать. Ничего особо не поменялось после матча звёзд. Особенно в плане баскетбола и обстановки в команде», — рассказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Руженцев в 15 лет уехал из Москвы в американскую школу. В США он вошёл в топ-50 школьников, выступал за команду первого дивизиона NCAA, а в 2021 году переехал в сербскую «Мегу». С ЦСКА Самсон заключил контракт в июне прошлого года.