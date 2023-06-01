Новак Джокович — о Николе Йокиче: он невероятно умный баскетболист

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём отношении к звёздному центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.
«Вперёд, Йокич, вперёд, «Денвер». Мне очень нравится Джимми Батлер, но вы сами знаете, что я должен поддержать Джокера. Надеюсь он выиграет своё первое чемпионство.
Он невероятно умный баскетболист. Я не эксперт в баскетболе, но я люблю этот вид спорта и много слежу за ним. Много наблюдал, как о Николе высказываются разные люди. Это так впечатляет, когда такие легенды, как Леброн, Шакил О`Нил и Мэджик, высоко его оценивают.
Он родился в маленьком городе маленькой страны. Он был и остаётся скромным парнем, который любит лошадей. Простой семейный парень. Я уважаю его за то, что он придерживается своих ценностей. Его не волнует то, что о нём думают другие люди», — ответил Джокович на пресс-конференции.
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