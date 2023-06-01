Самсон Руженцев назвал свои задачи на следующий сезон
Поделиться
Молодой форвард ЦСКА Самсон Руженцев рассказал, каких результатов он хотел бы добиться в следующем сезоне.
«Хочу сохранить свою стабильную роль. Она у меня была в конце плей-офф как раз. Улучшить свою игру, где-то получать больше возможностей. Нужно заслужить большее доверие тренера. Если улучшусь в этой категории, то для меня будет успех», — рассказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Руженцев в 15 лет уехал из Москвы в американскую школу. В США он вошёл в топ-50 школьников, выступал за команду первого дивизиона NCAA, а в 2021 году переехал в сербскую «Мегу». С ЦСКА Самсон заключил контракт в июне прошлого года.
Комментарии
- 1 июня 2023
-
09:21
-
09:20
-
09:00
-
08:55
-
08:51
-
08:40
-
08:20
-
08:15
-
08:05
-
07:54
-
07:36
-
07:00
-
06:51
-
06:39
-
06:10
-
05:30
-
04:57
-
03:11
-
01:07
-
00:30
- 31 мая 2023
-
23:25
-
21:55
-
20:58
-
20:08
-
19:09
-
18:04
-
16:49
-
16:12
-
16:09
-
15:59
-
15:34
-
15:14
-
15:07
-
14:20
-
14:15
Партнерский контент