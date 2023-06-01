Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Самсон Руженцев назвал свои задачи на следующий сезон

Самсон Руженцев назвал свои задачи на следующий сезон
Комментарии

Молодой форвард ЦСКА Самсон Руженцев рассказал, каких результатов он хотел бы добиться в следующем сезоне.

«Хочу сохранить свою стабильную роль. Она у меня была в конце плей-офф как раз. Улучшить свою игру, где-то получать больше возможностей. Нужно заслужить большее доверие тренера. Если улучшусь в этой категории, то для меня будет успех», — рассказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Руженцев в 15 лет уехал из Москвы в американскую школу. В США он вошёл в топ-50 школьников, выступал за команду первого дивизиона NCAA, а в 2021 году переехал в сербскую «Мегу». С ЦСКА Самсон заключил контракт в июне прошлого года.

Материалы по теме
«В данк-контестах больше не участвую». Интервью с главным баскетбольным талантом России
Эксклюзив
«В данк-контестах больше не участвую». Интервью с главным баскетбольным талантом России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023