Самсон Руженцев назвал свои задачи на следующий сезон

Молодой форвард ЦСКА Самсон Руженцев рассказал, каких результатов он хотел бы добиться в следующем сезоне.

«Хочу сохранить свою стабильную роль. Она у меня была в конце плей-офф как раз. Улучшить свою игру, где-то получать больше возможностей. Нужно заслужить большее доверие тренера. Если улучшусь в этой категории, то для меня будет успех», — рассказал Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Руженцев в 15 лет уехал из Москвы в американскую школу. В США он вошёл в топ-50 школьников, выступал за команду первого дивизиона NCAA, а в 2021 году переехал в сербскую «Мегу». С ЦСКА Самсон заключил контракт в июне прошлого года.