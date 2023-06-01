Джимми Батлер зарегистрировал собственный товарный знак

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер зарегистрировал товарный знак Himmy Buckets. Сообщается, что баскетболист планирует разработать новый бренд, который будет выпускать кофе, пиво, газировку, бутилированную воду, одежду, кофейные кружки и другие товары.

В ночь на 30 мая в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также сделал шесть передач.