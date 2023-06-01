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Джимми Батлер зарегистрировал собственный товарный знак

Джимми Батлер зарегистрировал собственный товарный знак
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер зарегистрировал товарный знак Himmy Buckets. Сообщается, что баскетболист планирует разработать новый бренд, который будет выпускать кофе, пиво, газировку, бутилированную воду, одежду, кофейные кружки и другие товары.

В ночь на 30 мая в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также сделал шесть передач.

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