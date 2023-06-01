Майкл Портер одним словом охарактеризовал Николу Йокича
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Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший высказался по поводу лидера команды Николы Йокича.
«Ранее кто-то спросил меня, как бы я описал Николу Йокича одним словом, и я просто сказал «последовательный»… Его рутина очень, очень последовательна, и это то, что я перенял», — сказал Портер-младший.
В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.
2 июня «Денвер Наггетс» проведёт первый матч серии финала плей-офф НБА с «Майами Хит».
«Майами Хит» в полуфинале обыграл прошлогодних финалистов «Бостон Селтикс» со счётом 4-3, а «Денвер Наггетс», в свою очередь, справился с «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4-0.
Что думает Новак Джокович о Йокиче
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