Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майкл Портер одним словом охарактеризовал Николу Йокича

Майкл Портер одним словом охарактеризовал Николу Йокича
Комментарии

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший высказался по поводу лидера команды Николы Йокича.

«Ранее кто-то спросил меня, как бы я описал Николу Йокича одним словом, и я просто сказал «последовательный»… Его рутина очень, очень последовательна, и это то, что я перенял», — сказал Портер-младший.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

2 июня «Денвер Наггетс» проведёт первый матч серии финала плей-офф НБА с «Майами Хит».

«Майами Хит» в полуфинале обыграл прошлогодних финалистов «Бостон Селтикс» со счётом 4-3, а «Денвер Наггетс», в свою очередь, справился с «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4-0.

Что думает Новак Джокович о Йокиче
Новак Джокович — о Николе Йокиче: он невероятно умный баскетболист
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023