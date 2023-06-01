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Никола Йокич ответил на вопрос, является ли он лучшим игроком «Наггетс»

Никола Йокич ответил на вопрос, является ли он лучшим игроком «Наггетс»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос одного из журналистов о том, является ли он лучшим игроком команды.

«Иногда да, а иногда нет. И меня это устраивает», — приводит слова Йокича Hoop Central.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

В прошедшем финале Западной конференции «Денвер» оказался сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4-0. В финале Восточной конференции «Майами Хит» в семи матчах обыграл «Бостон Селтикс».

2 июня «Денвер Наггетс» проведёт первый матч серии финала плей-офф НБА с «Майами Хит».

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