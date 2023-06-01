Йокич: в финальных сериях не бывает фаворитов

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался по поводу предстоящей финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я думаю, что мы не фавориты. В финальных сериях не бывает фаворитов. Это будут самые сложные матчи в нашей жизни», — приводит слова Йокича инсайдер ESPN Марк Джей Спирс в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

2 июня «Денвер Наггетс» проведёт первый матч серии финала плей-офф НБА с «Майами Хит».

«Майами Хит» в полуфинале обыграл прошлогодних финалистов «Бостон Селтикс» со счётом 4-3, а «Денвер Наггетс», в свою очередь, справился с «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4-0.