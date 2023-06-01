Фульц: мне жаль, что я не помог «Филадельфии»

Разыгрывающий «Орландо Мэджик» Маркелл Фульц высказался по поводу «Филадельфии Сиксерс», где он начинал карьеру в НБА.
«Мне жаль, что у меня не было возможности помочь им, потому что я действительно чувствую, что мог бы помочь им победить, если бы они были терпеливы и дали мне до конца выздороветь», — приводит слова Фульца NBA Central.
Напомним, в начале 2021 года игрок порвал крестообразные связки левого колена. Сам эпизод случился на пятой минуте встречи с «Кливленд Кавальерс». Фульц пошёл в проход с сопротивлением защитника «Кливленда» Айзека Окоро, но не смог завершить атаку и упал на паркет из-за сильной боли в колене.
Фульц является первым номером драфта 2017 года. Его показатели в сезоне-2020/2021 составляли 12,9 очка, 5,4 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру. С момента появления в лиге игрок постоянно борется с травмами и пока не оправдал ожиданий экспертов.
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