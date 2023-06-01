«Никого это не волнует, я сделаю свою работу». Батлер — о повреждении голеностопа

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался по поводу повреждения голеностопа.

«Никого это не волнует. Вас тоже. От меня по-прежнему ждут, что я буду выполнять свою работу на высоком уровне, если выйду на площадку, что я и сделаю. Мы будем в порядке. Мы сделаем свою работу, вне зависимости, есть у меня проблемы с голеностопом или нет», — приводит слова Батлера NBA Central.

В ночь на 30 мая в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также сделал шесть передач.