Адебайо: моя мама показывала мне всё на собственном примере

Один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо рассказал, что его мама служила для него примером и помогла ему многого достичь в спорте.

«Это была моя мама, потому что она была лидером в моей жизни с самого рождения… Я просто вспоминаю те дни, когда моя мама вела меня за собой. Она показывала всё на собственном примере», — приводит слова Адебайо ClutchPoints.

В ночь на 30 мая в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».