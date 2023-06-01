Страс: мне кажется сумасшедшим тот факт, что сейчас я нахожусь в одной команде с Батлером

Форвард «Майами Хит» Макс Страс высказался по поводу лидера команды Джимми Батлера.
«Я из Чикаго, вырос, наблюдая за Джимми Батлером, и мне кажется сумасшедшим, что я сейчас в его команде, пытаюсь помочь ему выиграть чемпионат… У него один из самых высоких баскетбольных IQ, с которыми я когда-либо сталкивался и был рядом», — приводит слова Страса ClutchPoints.
В ночь на 30 мая в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.
Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также сделал шесть передач.
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