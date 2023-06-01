«Не знаю, как мне это пришло в голову». Айверсон — о знаменитом перешагивании через Лю

Знаменитый разыгрывающий Аллен Айверсон высказался по поводу эпизода, произошедшего в плей-офф НБА 2001 года, когда он, выступая за «Филадельфию Сиксерс», перешагнул через защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Тайрона Лю.

Аллен забил средний бросок после отшагивания, Лю в процессе завалился на паркет, и Айверсон переступил через оппонента, возвращаясь в защиту.

«Я не могу сказать, что это было за чувство… Я был в том моменте. Я просто знаю, что он упал передо мной. Я даже не знаю, как мне пришло в голову перешагнуть через него», — приводит слова Айверсона Clutch Points.

Видео можно посмотреть на канале Santiago73 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.