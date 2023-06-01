Джимми Батлер: майка «Хит» будет последней, которую я надену

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о том, как относится к своей нынешней команде.

«Когда я только пришёл в лигу, «Хит» постоянно побеждали в матчах с «Буллз»… Потом вы перематываете время вперёд, и я уже играю с Дуэйном Уэйдом в одной команде… Это будет последняя майка, которую я надену», — приводит слова Батлера NBA Buzz.

В ночь на 30 мая в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также сделал шесть передач.