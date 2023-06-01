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Джамал Маррей: мы готовились и к «Майами», и к «Бостону»

Джамал Маррей: мы готовились и к «Майами», и к «Бостону»
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» американец Джамал Маррей высказался по поводу того, как его команда следила за финалом Восточной конференции.

«Да, смотрел все игры. Мы не знали, с кем будем играть. Мы готовились к обеим командам. Когда мы наконец узнали, нам стало легче, и мы смогли морально подготовиться к матчам, составить план игры и всё такое», — сказал Маррей на пресс-конференции.

В ночь на 30 мая в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также сделал шесть передач.

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