Максим Шелекето покинул «Самару»

Форвард «Самары» Максим Шелекето покинул состав команды, сообщает пресс-служба клуба.

«Внешне невозмутимый, но на площадке всегда готовый «взорваться» и выдать «красоту», Максим оставил яркий след в истории «Самары», а его «золотое» попадание в прошлогоднем кубковом финале наверняка и сейчас ещё памятно нашим болельщикам.

Мы благодарим Максима за вклад в победы и развитие нашего клуба и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

В прошедшем сезоне Шелекето принял участие в 24 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 4,4 очка, делал 2,3 подбора и 0,6 передачи за 14 минут 33 секунды игрового времени.