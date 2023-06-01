Хаслем: очень хочу, чтобы Батлер и другие ребята, кто ещё не выигрывал, получили перстень

Ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем высказался о возможном чемпионстве команды в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Конечно, я очень хочу завоевать перстень, но больше всего я хочу, чтобы его получили наши ребята. Очень хочется, чтобы те, кто ещё не становился чемпионом, в этом году воплотили эту мечту в реальность. Я хочу, чтобы Батлер стал победителем. Конечно, было бы здорово закончить карьеру с чемпионством. Лучше и не придумаешь. Я был бы благодарен. Но для меня было бы приятно наблюдать за тем, как Джимми и эти ребята, которые ещё не испытали этого, получают перстень», — сказал Хаслем на пресс-конференции.

Первая встреча финала НБА состоится уже завтра, 2 июня, начало — в 3:30 по московскому времени. Игра пройдёт в Денвере.