Джамал Маррей рассказал, как «Денвер» собирается обороняться против Джимми Батлера
Поделиться
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» американец Джамал Маррей рассказал, как команда готовится обороняться против Джимми Батлера («Майами Хит») в финале НБА.
«Придётся много работать руками и занимать грамотную позицию. Это потребует командных усилий. Он будет налетать на вас всем весом, будет подставляться. Но мы должны играть жёстко и без нарушений. Мы сконцентрируемся на этих вещах», — сказал Маррей на пресс-конференции.
Первая встреча финала НБА состоится уже завтра, 2 июня, начало — в 3:30 по московскому времени. Игра пройдёт в Денвере.
Ранее Маррей высказался по поводу того, как его команда следила за финалом Восточной конференции.
Другие комментарии Джамала
Комментарии
- 1 июня 2023
-
16:17
-
16:08
-
16:05
-
15:31
-
15:15
-
15:13
-
14:57
-
14:45
-
14:08
-
13:27
-
13:09
-
12:59
-
12:20
-
11:40
-
11:29
-
11:18
-
10:53
-
10:23
-
09:44
-
09:21
-
09:20
-
09:00
-
08:55
-
08:51
-
08:40
-
08:20
-
08:15
-
08:05
-
07:54
-
07:36
-
07:00
-
06:51
-
06:39
-
06:10
-
05:30
Партнерский контент