Гомельский назвал единственное условие, при котором 24-летний Лопатин вернётся в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в ЦСКА 24-летнего форварда МБА Андрея Лопатина.

«Либо Лопатин приведёт в порядок (в соответствие с требованиями современного баскетбола) своё физическое состояние, либо он не вернётся в ЦСКА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Лопатин покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. В 2020 году Андрей дебютировал за национальную команду России. Форвард вышел на площадку в матче со сборной Эстонии в рамках квалификации Евробаскета. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в 36 матчах, в которых в среднем набирал 10,6 очка, совершал пять подборов и отдавал 1,4 передачи.