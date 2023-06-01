Перкинс: чем больше интервью Споэльстры я вижу, тем сильнее люблю его как тренера!

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс разместил новый пост у себя в социальных сетях, комплиментарно высказавшись в адрес главного тренера «Майами Хит» Эрика Споэльстры.

«Чем больше интервью Эрика Споэльстры я вижу, тем сильнее я люблю этого человека как тренера! В его глазах можно увидеть, что он хочет этого чемпионства больше, чем кто-либо другой. Просто невероятно», — написал Перкинс.

Напомним, в финальной серии НБА «Майами» сыграет с «Денвер Наггетс». Первый матч состоится 2 июня и начнётся в 3:30 по московскому времени. В финальной серии Восточной конференции НБА «Хит» прошли «Бостон Селтикс» (4-3). Игроки «Денвера» в финале Запада обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).

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