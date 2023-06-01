Перкинс: чем больше интервью Споэльстры я вижу, тем сильнее люблю его как тренера!

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс разместил новый пост у себя в социальных сетях, комплиментарно высказавшись в адрес главного тренера «Майами Хит» Эрика Споэльстры.
«Чем больше интервью Эрика Споэльстры я вижу, тем сильнее я люблю этого человека как тренера! В его глазах можно увидеть, что он хочет этого чемпионства больше, чем кто-либо другой. Просто невероятно», — написал Перкинс.
Напомним, в финальной серии НБА «Майами» сыграет с «Денвер Наггетс». Первый матч состоится 2 июня и начнётся в 3:30 по московскому времени. В финальной серии Восточной конференции НБА «Хит» прошли «Бостон Селтикс» (4-3). Игроки «Денвера» в финале Запада обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).
Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:
- 1 июня 2023
-
20:11
-
20:00
-
18:47
-
17:56
-
17:41
-
16:17
-
16:08
-
16:05
-
15:31
-
15:15
-
15:13
-
14:57
-
14:45
-
14:08
-
13:27
-
13:09
-
12:59
-
12:20
-
11:40
-
11:29
-
11:18
-
10:53
-
10:23
-
09:44
-
09:21
-
09:20
-
09:00
-
08:55
-
08:51
-
08:40
-
08:20
-
08:15
-
08:05
-
07:54
-
07:36