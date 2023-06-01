Инсайдер: Кайри Ирвинг не достиг договорённости с «Маверикс» о новом контракте

Звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг не достиг предварительной договорённости с «Даллас Маверикс» по поводу максимального контракта на четыре года. Об этом рассказал известный инсайдер Майкл Скотто. Ранее издание Bleacher Report сообщало, что между Ирвингом и «Далласом» была такая договорённость, скреплённая рукопожатием.

Нынешнее соглашение Ирвинга с «Далласом» заканчивается 30 июня. После этого Кайри станет неограниченно свободным агентом. Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» в обмен на Ирвинга получили Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда.

Кайри Ирвинг посетил 4-й матч «Лейкерс» – «Денвер»: