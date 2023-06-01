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Пол Джордж назвал американского певца, с которым его сравнивали в молодости

Пол Джордж назвал американского певца, с которым его сравнивали в молодости
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, что раньше его часто сравнивали со знаменитым американским певцом Ашером.

«Знаете, что безумно? Многие часто сравнивали меня с Ашером. Клянусь! Хотя я выгляжу лучше, не так ли? Всё так и было, когда я был моложе. В то время я выглядел немного по-другому», — сказал Джордж в своём подкасте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джордж принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 5,1 передачи.

Младший сын Леброна Джеймса Брайс в двухсторонке:

Ранее Джордж высказал мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» с Кевином Дюрантом — самая сильная команда в своей истории.

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