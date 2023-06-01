«Это камбэк». Янис Тимма продемонстрировал актуальную физическую форму
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Популярный латвийский баскетболист Янис Тимма, выступавший за ряд российских клубов, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. На снимке демонстрируется актуальная физическая форма баскетболиста. В настоящий момент Янис проживает в США.
«Это камбэк», — подписал фото Тимма.
Фото: Из личного архива Яниса Тиммы
В Российской Федерации Тимма выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС. Янис также пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора. Женой баскетболиста является популярная певица Анна Седокова. Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году.
Баскетболист Янис Тимма опубликовал юмористическое видео в TikTok:
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