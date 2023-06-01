Гомельский сказал, что должен сделать Споэльстра для победы «Хит» в финале НБА с «Наггетс»
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Авторитетный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о предстоящей финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По мнению Гомельского, чтобы рассчитывать на успех, главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра должен активно прибегать к ротации.
«Это будет серия, в которой нет фаворита. И поскольку встречаются два очень уважаемых мною тренера, я предполагаю, что увижу много интересного в тренерских решениях. Думаю, Споэльстра будет использовать в ротации больше, чем те восемь человек, которые выходили на площадку против «Бостона». Иначе с «Денвером» не справиться», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.
Кирьос следит за матчем «Бостона» на крестинах племянника:
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