«Денвер» — «Майами»: первый матч финальной серии плей-офф НБА начнётся в 3:30

В ночь на 2 июня мск состоится первый матч финала Национальной баскетбольной ассоциации, в котором сыграют «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Начало встречи запланировано на 3:30 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед. На российском ТВ игру не покажут. Увидеть онлайн-трансляцию противостояния можно будет на «Чемпионате». Ссылка на неё прикреплена внизу новости.
Напомним, в финальной серии Восточной конференции НБА «Хит» победили «Бостон Селтикс» (4-3 в серии). Игроки «Денвера» в финале Западной конференции обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).
В нынешнем розыгрыше плей-офф центровой Никола Йокич и разыгрывающий Джамал Маррей имеют лучшую результативность в «Денвере» — 29,9 и 27,7 очка соответственно. В составе «Майами» — форвард Джимми Батлер и центровой Бэм Адебайо с 28,5 и 16,8 очка.
Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА:
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