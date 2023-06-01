«Денвер» — «Майами»: первый матч финальной серии плей-офф НБА начнётся в 3:30

В ночь на 2 июня мск состоится первый матч финала Национальной баскетбольной ассоциации, в котором сыграют «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Начало встречи запланировано на 3:30 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед. На российском ТВ игру не покажут. Увидеть онлайн-трансляцию противостояния можно будет на «Чемпионате». Ссылка на неё прикреплена внизу новости.

Напомним, в финальной серии Восточной конференции НБА «Хит» победили «Бостон Селтикс» (4-3 в серии). Игроки «Денвера» в финале Западной конференции обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).

В нынешнем розыгрыше плей-офф центровой Никола Йокич и разыгрывающий Джамал Маррей имеют лучшую результативность в «Денвере» — 29,9 и 27,7 очка соответственно. В составе «Майами» — форвард Джимми Батлер и центровой Бэм Адебайо с 28,5 и 16,8 очка.

Братья Йокича поздравили Мэлоуна с выходом в финал НБА: