Джимми Батлер назвал звёздного футболиста, который его вдохновляет

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер комплиментарно высказался о звёздном нападающем «ПСЖ» Неймаре, признавшись, что бразилец входит в число спортсменов, которые его вдохновляют.

«Надеюсь, он придёт [на финальную серию НБА]. Я то и дело слежу за многими видами спорта, за людьми, которые вдохновляют меня быть великим. И Неймар один из них. Если он придёт, всё будет в порядке», — сказал Батлер на пресс-конференции.

Напомним, в финальной серии НБА «Майами» сыграет с «Денвер Наггетс». Первый матч состоится 2 июня и начнётся в 3:30 по московскому времени. В финальной серии Восточной конференции НБА «Хит» прошли «Бостон Селтикс» (4-3). Игроки «Денвера» в финале Запада обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).

Баскетболист Батлер забил Неймару с пенальти: