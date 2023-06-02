Джимми Батлер назвал звёздного футболиста, который его вдохновляет
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер комплиментарно высказался о звёздном нападающем «ПСЖ» Неймаре, признавшись, что бразилец входит в число спортсменов, которые его вдохновляют.
«Надеюсь, он придёт [на финальную серию НБА]. Я то и дело слежу за многими видами спорта, за людьми, которые вдохновляют меня быть великим. И Неймар один из них. Если он придёт, всё будет в порядке», — сказал Батлер на пресс-конференции.
Напомним, в финальной серии НБА «Майами» сыграет с «Денвер Наггетс». Первый матч состоится 2 июня и начнётся в 3:30 по московскому времени. В финальной серии Восточной конференции НБА «Хит» прошли «Бостон Селтикс» (4-3). Игроки «Денвера» в финале Запада обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).
Баскетболист Батлер забил Неймару с пенальти:
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